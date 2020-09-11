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У Києві через входження до "помаранчевої" зони з 14 вересня заборонять планові госпіталізації

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У Києві через входження до "помаранчевої" зони з 14 вересня заборонять планові госпіталізації
У Києві через входження міста до "помаранчевої зони" епідеміологічної небезпеки з понеділка на 14 днів заборонять планові госпіталізації в медустановах. Це передбачено обмеженнями для адміністративно-територіальних одиниць, які увійшли до "помаранчевої" зони.

У департаменті охорони здоров'я Київської міськдержадміністрації повідомили, що відповідні листи департамент направить медустановам, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Сьогодні це питання буде озвучено директором департаменту на онлайн-нараді з керівниками лікарень", - повідомили в департаменті.

Нагадаємо, через збільшення кількості хворих COVID-19 Київ увійшов до "помаранчевої" зони епідеміологічної небезпеки, тому в столиці з 14 вересня знову введуть низку обмежень.

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Топ коментарі

  • Vik Tor da48d4e6
    Оригинально! Смертность от ковид весьма невысока, но мы добьём народ неоказанием помощи по другим болячкам. Спонсор этого решения - пенсионный фонд. Хотя и молодых тоже не прооперируем, пусть мрут
  • юра Лонг
    Рёшеение незаконно кто его подписал итот кто его выполнит пойдут под суд. Сначала черезвычайное положение в верховной раде надо принять.это своеволие хуже анархии. Подовайте в суд за компенсацией.
  • Vitaliy noname
    Похоже, зеленявые, таки решили отменить выборы в Киеве и на Западной Украине, под предлогом коронавируса. Не понимают, болезные, что без выборов будет революция. Революция будет, и если решат сфальсифицировать выборы.
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