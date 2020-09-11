Наглядова рада "Укрзалізниці" зірвала кредит ЄБРР на закупівлю вагонів і завдала збитки державі на 85 млн грн, - Рязанцев

Наглядова рада "Укрзалізниці" зірвала отримання держкомпанією кредиту ЄБРР на закупівлю нових вагонів, при цьому держава зобов'язана сплатити банку 85 млн грн комісії за невикористання кредиту.

Про це заявив ексдиректор із розвитку бізнесу АТ "Укрзалізниця" Андрій Рязанцев.

За його словами, ситуація з використанням кредиту від ЄБРР для "Укрзалізниці" на будівництво і оновлення вагонного парку розтяглася на три роки, але в кінцевому підсумку наглядова рада компанії ухвалила рішення не продовжувати дію договору з банком.

"Чомусь, після призначення виконуючим обов'язки голови правління Івана Юрика, наглядова рада голосує за те, щоб ми не пролонгували цей договір (кредитний договір між УЗ і ЄБРР на закупівлю нових вагонів - ред.). Це було у квітні 2020 року. А непродовження, тобто, непролонгація цього договору скасовує обов'язок Європейського банку реконструкції і розвитку виділяти кошти УЗ на придбання вагонів", - розповів Рязанцев.

Він також зазначив, що у результаті УЗ не отримала коштів на оновлення вагонного парку, і при цьому ще змушена заплатити ЄБРР 85 млн грн комісії за невикористання коштів кредиту.

"Тобто, ми відмовляємося, при цьому за три роки заплативши їм комісію за користування невибраним залишком кредитних коштів. Ця сума становить ні багато, ні мало - 85 мільйонів гривень", - сказав Рязанцев.