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Наглядова рада "Укрзалізниці" зірвала кредит ЄБРР на закупівлю вагонів і завдала збитки державі на 85 млн грн, - Рязанцев

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Наглядова рада "Укрзалізниці" зірвала кредит ЄБРР на закупівлю вагонів і завдала збитки державі на 85 млн грн, - Рязанцев
Наглядова рада "Укрзалізниці" зірвала отримання держкомпанією кредиту ЄБРР на закупівлю нових вагонів, при цьому держава зобов'язана сплатити банку 85 млн грн комісії за невикористання кредиту.

Про це заявив ексдиректор із розвитку бізнесу АТ "Укрзалізниця" Андрій Рязанцев.

За його словами, ситуація з використанням кредиту від ЄБРР для "Укрзалізниці" на будівництво і оновлення вагонного парку розтяглася на три роки, але в кінцевому підсумку наглядова рада компанії ухвалила рішення не продовжувати дію договору з банком.

"Чомусь, після призначення виконуючим обов'язки голови правління Івана Юрика, наглядова рада голосує за те, щоб ми не пролонгували цей договір (кредитний договір між УЗ і ЄБРР на закупівлю нових вагонів - ред.). Це було у квітні 2020 року. А непродовження, тобто, непролонгація цього договору скасовує обов'язок Європейського банку реконструкції і розвитку виділяти кошти УЗ на придбання вагонів", - розповів Рязанцев.

Він також зазначив, що у результаті УЗ не отримала коштів на оновлення вагонного парку, і при цьому ще змушена заплатити ЄБРР 85 млн грн комісії за невикористання коштів кредиту.

"Тобто, ми відмовляємося, при цьому за три роки заплативши їм комісію за користування невибраним залишком кредитних коштів. Ця сума становить ні багато, ні мало - 85 мільйонів гривень", - сказав Рязанцев.

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Топ коментарі

  • Vyacheslav Nesterov
    в том то и дело - кредит взяли но им попользовались кто угодно но не укрзализниця, а по окончании переложили на плечи мудрого нарида, который выбрал членограя в надежде что если что поменяет на другого а эта мразина так и не приняла закон об импичменте и не говорите что в Раде не было за него голосов - большинство в нашей парламенско-президентско враде бы проголосовало .... так как скажет достойный книжек зеклоун-членограй
  • Анатолий К 65c6a92d
    Яка ярунда. Хіба то свої гроші? То наші, громади України. Їм їх не шкода.
  • Vadym Tsyrkalyuk
    неустойка
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