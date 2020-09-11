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ОП змінив фото, залишивши самого Єрмака: "маленький штрих до портрету керівника Офісу Президента", - журналіст Ткач. СКРІНШОТ

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ОП змінив фото, залишивши самого Єрмака: "маленький штрих до портрету керівника Офісу Президента", - журналіст Ткач. СКРІНШОТ
У Фейсбуці Офісу Президента пост про візит української делегації до Берліна проілюстрували фотографією голови ОП Андрія Єрмака і членів делегації на борту літака. Незабаром фото замінили зображенням самого Єрмака.

На це звернув увагу журналіст Михайло Ткач, інформує Цензор.НЕТ.

Він опублікував два скріншоти одного і того ж повідомлення на фб-сторінці Офісу Президента.

"Два однакових повідомлення. На першому фото з усією делегацією. Потім фото змінюють, і тепер тут сам Єрмак. Просто маленький штрих до портрету керівника Офісу Президента", - написав Ткач.

Раніше в п'ятницю, 11 вересня, Офіс Президента повідомив, що українська делегація прибула до Берліна на переговори радників лідерів країн "Нормандської четвірки".

Читайте на Цензор.НЕТ: Україна хоче залучити до процесу підтримки режиму тиші на Донбасі всіх учасників "нормандського формату", - Єрмак

ОП змінив фото, залишивши самого Єрмака: маленький штрих до портрету керівника Офісу Президента, - журналіст Ткач 01
ОП змінив фото, залишивши самого Єрмака: маленький штрих до портрету керівника Офісу Президента, - журналіст Ткач 02
ОП змінив фото, залишивши самого Єрмака: маленький штрих до портрету керівника Офісу Президента, - журналіст Ткач 03

Топ коментарі

  • Владимир Николенко 123e1460
    ОП изменил фото, оставив одного Ермака: "маленький штрих до портрету керівника Офісу Президента", - журналист Ткач - Цензор.НЕТ 7538
  • Ahmed Nunji
    у жлоба єрмака - манія величі.
  • Порохобандерівець
    Ну так Єрмак керує зараз Україною. Просто Зеленський- малодухий. Він просто пичка для фоток. А керують за нього.
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