ОП змінив фото, залишивши самого Єрмака: "маленький штрих до портрету керівника Офісу Президента", - журналіст Ткач. СКРІНШОТ

У Фейсбуці Офісу Президента пост про візит української делегації до Берліна проілюстрували фотографією голови ОП Андрія Єрмака і членів делегації на борту літака. Незабаром фото замінили зображенням самого Єрмака.

На це звернув увагу журналіст Михайло Ткач, інформує Цензор.НЕТ.

Він опублікував два скріншоти одного і того ж повідомлення на фб-сторінці Офісу Президента.

"Два однакових повідомлення. На першому фото з усією делегацією. Потім фото змінюють, і тепер тут сам Єрмак. Просто маленький штрих до портрету керівника Офісу Президента", - написав Ткач.

Раніше в п'ятницю, 11 вересня, Офіс Президента повідомив, що українська делегація прибула до Берліна на переговори радників лідерів країн "Нормандської четвірки".

Читайте на Цензор.НЕТ: Україна хоче залучити до процесу підтримки режиму тиші на Донбасі всіх учасників "нормандського формату", - Єрмак





