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Шкарлет заявив, що оскаржить рішення Нацагентства з якості вищої освіти щодо плагіату: "У мене є багато питань до рішення"

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Шкарлет заявив, що оскаржить рішення Нацагентства з якості вищої освіти щодо плагіату: "У мене є багато питань до рішення"
Т.в.о. міністра освіти та науки Сергій Шкарлет заявив, що буде оскаржувати рішення Комітету з питань етики Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти, який знайшов плагіат у його наукових роботах.

Про це Шкарлет розповів у коментарі "Українській правді. Життя", передає Цензор.НЕТ.

"У мене є чимало запитань до рішення Комітету з питань етики Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти (тексту самого рішення не надано). А також до складу комітету, методів і принципів його (рішення - ред) ухвалення. І, перш за все, об‘єктивності та неупередженості самого процесу, який став настільки заполітизованим, що годі й розраховувати на чесний висновок. Тому це рішення, яке, хочу наголосити, має суто рекомендаційний характер, буде оскаржене мною у законному порядку", – зазначив очільник міністерства.

Нагадаємо, кандидата на пост міністра освіти Шкарлета викрили в плагіаті: "27% тексту його монографії - це запозичення". Разом з тим, Шкарлет заявив про свої роботи: "Я впевнено заявляю, що ніякого плагіату немає". 11 вересня комітет з питань етики Нацагентства якості вищої освіти визнав, що в роботах т.в.о. міністра освіти Шкарлета є плагіат.

Читайте також: У роботах т.в.о. міністра освіти Шкарлета є плагіат, - комітет з етики НАЗЯВО

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Топ коментарі

  • уаыау
    Шкарлет заявив, що оскаржить рішення Нацагентства з якості вищої освіти щодо плагіату: "У мене є багато питань до рішення" - Цензор.НЕТ 118
  • мыкола дрон
    а РЫЛО у этого плагиата-----ХИТРОЕ при хитрое,а глазенки его так и бегают,у-у-у двоечник !!!!!!
  • Иван Петрович Сидоров
    Шкарлет заявил, что обжалует / Из-за какого то плагиата обидели маленького. Вон министр культуры Ткаченко спи...л целую киностудию в Одессе, старшОй в СБУ Баканов был фигурантом расследования о разворовывании 3,888 млн грн, глава Кировоградской ОГА, попавшийся при получении взятки, был назначен при личном участии президента Зеленского. Перед национализацией Приватбанка на счета фирм Зеленского было выведено $47 млн, 17.01.20
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