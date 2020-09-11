США обговорюють з ЄС запровадження нових санкцій проти Білорусі

Сполучені Штати Америки обговорюють з Європейським Союзом запровадження адресних санкцій проти Білорусі.

Про це заявив заступник держсекретаря США Стів Біган, передає журналіст PBS NewsHour Нік Шифрін у Twitter, передає Цензор.НЕТ.

За словами Біга, США і ЄС "обмінюються інформацією з кількох імен" в рамках підготовки санкцій проти Білорусі. Він підкреслив, що санкції буде оголошено найближчим часом, вони поширюватимуться і на підприємства.

Він додав, що перший пакет буде проти конкретних людей, але в подальшому розглянуть і додаткові санкції.

"Ми не хочемо нав'язувати громадянам Білорусі жодних додаткових каральних заходів, крім випадків крайньої необхідності", - зазначив він.

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