США обговорюють з ЄС запровадження нових санкцій проти Білорусі
1 22017
Сполучені Штати Америки обговорюють з Європейським Союзом запровадження адресних санкцій проти Білорусі.
Про це заявив заступник держсекретаря США Стів Біган, передає журналіст PBS NewsHour Нік Шифрін у Twitter, передає Цензор.НЕТ.
За словами Біга, США і ЄС "обмінюються інформацією з кількох імен" в рамках підготовки санкцій проти Білорусі. Він підкреслив, що санкції буде оголошено найближчим часом, вони поширюватимуться і на підприємства.
Він додав, що перший пакет буде проти конкретних людей, але в подальшому розглянуть і додаткові санкції.
"Ми не хочемо нав'язувати громадянам Білорусі жодних додаткових каральних заходів, крім випадків крайньої необхідності", - зазначив він.