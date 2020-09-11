"Укрзалізниця" закриває продаж квитків у п'яти містах

Через коронавірус "Укрзалізниця" закриває продаж квитків зі станцій Ніжин, Носівка, Волочиськ, Чоп, Ларга, Славута-1.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу УЗ, таке рішення ухвалила Державна комісія з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Зазначається, що з 00:01 14 вересня закрито продаж квитків із залізничних станцій Ніжин, Носівка, Волочиськ, Чоп, Ларга, Славута-1 на поїзди: №81/82 Київ - Ужгород, №136/135 Снятин - Одеса - Чернівці, №122/121 Миколаїв - Рівне, №88/87 Ковель - Новоолексіївка, №108/107 Одеса - Ужгород, №110/109 Львів - Херсон, №779/780 Суми - Київ, Вінниця, №786/785 Київ - Шостка, №774/773 Київ - Шостка, №45/46 Ужгород - Лисичанськ, №98/97 Ковель - Київ, №43/44 Галич - Київ - Івано-Франківськ, №601/602 Львів - Тячів, №117/118 Київ - Чернівці.

Компанія зазначає, що до врегулювання ситуації згадані поїзди проїдуть через станції Ніжин, Носівка, Волочиськ, Чоп, Ларга, Славута-1 без посадки пасажирів. Висадка здійснюватиметься в установленому порядку.

"У разі відмови пасажира від поїздки до відправлення поїзда і не пізніше однієї години після його відправлення зі станції зазначеної в проїзному документі, повернення платежів за такі проїзні документи здійснюється в повному обсязі пунктами продажу або через електронні канали зв'язку в "особистому кабінеті користувача", - додала УЗ.

Читайте також: "Укрзалізниця" запустить інтерактивну карту руху поїздів, - Жмак