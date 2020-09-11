Водій у Житомирі висадив із маршрутки матір загиблого воїна

Син Роми Забродської загинув під Краматорськом у 2014 році. Водій маршрутки №110 всупереч пільгам висадив жінку з маршрутки, коли вона поверталася з поліклініки.

Про це Рома Забродська розповіла Суспільному, інформує Цензор.НЕТ.

"Мій чоловік пережив інсульт, я ледве ходжу, нещодавно вийшла з лікарні. Вчора (10 вересня – ред.) я їхала з поліклініки, близько 11 години дня, і водій мене з двома сумками висадив з маршрутки. Він сказав мені, щоб я вийшла, але я не хотіла виходити. Потім він сказав, що виставить мене, тому я не стала сваритися і вийшла. Водій мені сказав, що за цим посвідченням пільг немає. 26 серпня така ж ситуація сталася зі мною на зупинці вулиця Лесі Українки. Сьогодні діставала посвідчення, маршрутка зупинялася, водій, мабуть, побачив посвідчення, рушив і поїхав, не чекав", - розповіла мати загиблого воїна.

Заступник Житомирського міського голови Олександр Шевчук каже, що пільга для матері загиблого військовослужбовця передбачена законом.

"Ми зобов’язані перевозити таких пільговиків. Те, що деякі водії з нерозумінням до них ставляться, то з ними буде окрема розмова. Понад 500 водіїв виїжджають на наші дороги кожного дня. Тому, якщо десь присутній людський фактор, і якась частина (водіїв – ред.), 5-10%, створює таку ситуацію, то треба ставитись із розумінням", - сказав він.

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Директорка міського центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді Ольга Юрченко сказала, що до них постійно надходять скарги на маршрутників, які висаджують матерів загиблих захисників України.

"У нашому міському центрі АТО не буває такого місяця, щоб не було таких звернень. Нещодавно всі перевізники просили вибачення у наших мам. Вони всі поїхали на Смолянське кладовище, поклали квіти і сказали, що в місті питання транспортування таких родин не буде. Перевізники говорять одне, а водії роблять інше", - розповіла вона.

Перевізник 110 маршруту Аркадій Савіцький відмовився на камеру коментувати ситуацію із перевезенням матерів загиблих військових. Телефоном чоловік розповів, що про випадки, коли їм відмовляють у проїзді, йому не відомо.