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Зеленський нагородив футболіста Зозулю орденом "За заслуги"

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Зеленський нагородив футболіста Зозулю орденом "За заслуги"
Президент Володимир Зеленський нагородив українського нападника клубу другого іспанського дивізіону "Альбасете" Романа Зозулю орденом "За заслуги" III ступеня.

Як інформує Цензор.НЕТ, відповідний указ опубліковано на сайті Офісу президента.

Зазначається, що Зозуля отримав нагороду за високі спортивні досягнення, а також особистий внесок у розвиток і популяризацію спорту в країні.

Раніше футболіст був відзначений як волонтер медаллю "Операція об'єднаних сил. За доблесть і вірність" за виняткові заслуги перед армією.

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Топ коментарі

  • Прощай немытая раССея
    За Романа рад, но не уверен, что Роман в восторге от того, кто ему награду подписал...Роман, все-таки, патриот с большой буквы...
  • Piter Garin
    Хоть тут не накосячил.
    Правильно!
  • 5 копійок
    Воштю шо завгодно аби тільки пропіаритись.
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