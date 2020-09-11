"Північний потік-2" знижує енергобезпеку Центральної Європи, проєкт потрібно зупинити, - прем'єр Польщі Моравецький
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Голови урядів країн Вишеградської групи (Угорщина, Польща, Словаччина, Чехія) обговорили на зустрічі в Любліні ситуацію з проєктом газопроводу "Північний потік 2".
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Якщо коротко ми обговорили проблему газопроводу "Північний потік 2". На наш погляд, це проєкт, який знижує енергетичну безпеку цієї частини Європи (Центральної Європи) і повинен бути зупинений", - повідомив прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький.
Раніше президент США Дональд Трамп підписав оборонний бюджет країни (NDAA) на 2020 рік, в якому прописано санкції проти "Північного потоку 2" і "Турецького потоку".
Євросоюз висловив незгоду з Вашингтоном, який оголосив про введення санкцій проти компаній, що беруть участь у реалізації будівництва газопроводу "Північний потік 2".