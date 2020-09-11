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"Північний потік-2" знижує енергобезпеку Центральної Європи, проєкт потрібно зупинити, - прем'єр Польщі Моравецький

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"Північний потік-2" знижує енергобезпеку Центральної Європи, проєкт потрібно зупинити, - прем'єр Польщі Моравецький
Голови урядів країн Вишеградської групи (Угорщина, Польща, Словаччина, Чехія) обговорили на зустрічі в Любліні ситуацію з проєктом газопроводу "Північний потік 2".

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Якщо коротко ми обговорили проблему газопроводу "Північний потік 2". На наш погляд, це проєкт, який знижує енергетичну безпеку цієї частини Європи (Центральної Європи) і повинен бути зупинений", - повідомив прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький.

Раніше президент США Дональд Трамп підписав оборонний бюджет країни (NDAA) на 2020 рік, в якому прописано санкції проти "Північного потоку 2" і "Турецького потоку".

Євросоюз висловив незгоду з Вашингтоном, який оголосив про введення санкцій проти компаній, що беруть участь у реалізації будівництва газопроводу "Північний потік 2".

Читайте також: Отруєння Навального - останній сигнал для Берліна, Німеччина має припинити будівництво "Північного потоку-2", - Моравецький

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Топ коментарі

  • Сергей Трофимов 7c913dc7
    После санкций США СП-2 и так практически сдох, но хотелось бы чтобы Европа сама от него отказалась.
  • Дмитрий Иванов 933bda32
    Эпопея с СП-2 хороший пример нам на будущее : одна страна в Европе воюет с постСовковией, а другая всё никак не наестся, будучи и так, уже жирной до нельзя. При чём финансово дружит она с той же постСовковией, победительницей половцев и печенегов
  • Victor Tsokalov a7d27633
    Единственно правильное и взвешенное решение приняла,как ни странно, страна которой расея непосредственно не угрожает....Или это потому что кремлеской потолочи туда далеко добираться? Нет там ни митингов, ни политиков которые почему то озабочены благосостоянием расеи, ни государственных деятелей которые принимают решения выгодные только империи зла...
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