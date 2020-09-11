Смертність від COVID-19 в Україні зменшилася порівняно з минулим тижнем в 1,4 рази, - ЦГЗ. ІНФОГРАФІКА

Станом на 11 вересня в Україні зареєстровано 3076 випадків смертей серед пацієнтів з COVID-19. Кількість смертей серед пацієнтів з COVID-19 зменшилась в 1,4 раза порівняно з минулим тижнем

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Центру громадського здоров'я.

"Показник смертності – 8,1 на 100 тис. населення. Середній показник летальності по Україні – 2,1%. У статево-віковій структурі померлих переважали чоловіки – 1660 (54,0%) та особи віком 50 років і старші (92,0%)", - говориться в повідомленні.

Показник летальності, що перевищує середній по Україні, зареєстровано в:

Кіровоградській області - (5,4%),

Закарпатській області - (3,3%),

Львівській області - (2,8%),

Чернівецькій області - (2,6%),

Херсонській області - (2,4%),

Миколаївській області - (2,4%),

Полтавській області - (2,3%),

Івано- Франківській області - (2,3%)

Дніпропетровській області - (2,3%).

Зазначається, що 80,6% померлих мали серцево-судинні захворювання, цукровий діабет, новоутворення, захворювання нирок, печінки, легень, неврологічні хвороби та інші. У 52,1% померлих із супутньою патологією було декілька захворювань: серцево-судинні та цукровий діабет, імунодефіцит чи ожиріння, тощо.

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93% померлих – це люди старші 50 років із супутніми захворюваннями.

Серед померлих людей з COVID-19, було 104 медичних працівників з двадцяти двох регіонів країни. Летальність серед медиків становила 0,8% і найвища була в Кіровоградській (3,4%) та Миколаївській (2,0%) областях. Серед померлих медиків переважали жінки – 69 осіб (66,3%) та особи 50 років і старші (84,6%).

Усі пацієнти із кількості померлих мали позитивний результат лабораторного дослідження методом ПЛР на SARS-CoV-2. 2754 людини були госпіталізовані в регіональні заклади охорони здоров'я, де отримували лікування в відділеннях інтенсивної терапії та перебували на штучній вентиляції легень чи екстракорпоральній мембранній оксигенації.