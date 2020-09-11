Виконати мінські угоди в нинішньому вигляді неможливо, - Кравчук

Глава делегації України в Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук вважає, що мінські угоди не можуть бути виконані в нинішньому вигляді. Вихід із цієї ситуації, на його думку, варто шукати на рівні глав держав "нормандської четвірки".

Про це Кравчук заявив в ефірі "Радіо НВ", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Ми наразі перебуваємо в такій ситуації, досить непростій: є Мінські угоди, але вони не можуть бути виконані через зрозумілі причини. І не можуть бути виконані, тому що тоді, коли вони підписувалися, вже було зрозуміло, що вони не будуть виконані. Але, згідно з міжнародними умовами та домовленостями, міжнародні угоди не можуть бути скасовані однією стороною", - сказав він.

Кравчук вважає, що вихід із ситуації потрібно шукати через "нормандський формат". Він зазначив, що 11 вересня відбувається зустріч політичних радників глав держав "нормандської четвірки", і є реальні сподівання на проведення зустрічі лідерів держав. "Я гадаю, що такі питання потрібно вирішувати лише на такому рівні, іншого я не бачу", - наголосив Кравчук.

Глава делегації України в ТКГ вважає, що серйозно можна обговорювати питання про якусь зміну Мінських угод, якщо воно буде поставлено на порядок денний зустрічі "нормандської четвірки".

"Ми думаємо, що треба вже поставити це питання на обговорення до порядку денного, і визначитися. Інакше це колізія, яка завжди слугуватиме тому, хто цього захоче. А ми хочемо добитися миру. Миру потрібно добиватися на реальних можливостях, а не на побажаннях", - зазначив він.

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