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За фактом відмови обслуговувати хасидів у кафе Умані поліція почала кримінальне провадження

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За фактом відмови обслуговувати хасидів у кафе Умані поліція почала кримінальне провадження
Поліцейські відкрили кримінальне провадження за статтею про порушення рівноправності громадян за релігійними переконаннями після того, як власник одного з кафе в м.Умань Черкаської області розмістив табличку, що не обслуговує хасидів у закладі.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляється на сайті поліції Черкаської області.

"11 вересня в Уманський відділ поліції надійшло повідомлення від виконавчого директора Об'єднаної Єврейської громади України про те, що невідомий в одному з кафе міста Умані розмістив табличку трьома різними мовами з інформацією, що хасиди в цьому закладі не обслуговуються. За словами заявника, табличка показує упереджене ставлення до брацлавських хасидів. На місці події слідчо-оперативна група встановила, що табличку встановив господар кафе. Свій вчинок чоловік пояснив тим, що розмістив цю інформацію з метою нерозповсюдження вірусу Covid-19", - сказано в повідомленні.

Дивіться: "Хасиди не обслуговується!" - провокаційну табличку виявили на магазині в Умані. ФОТО

Відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.161 (порушення рівноправності громадян залежно від їхньої расової, національної приналежності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками) Кримінального кодексу України. Речові докази вилучено та направлено на відповідне експертне дослідження.

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Топ коментарі

  • Яр Холодний
    От дурний... Написав-би, на табличці: "Увага" Кращі страви з свинини! Перші, другі страви, салати, десерти...У нас навіть тістечка печуться на якісному смальці з домашніх свиней!", і все, ні один хасид не зайшов-би...
  • Ksenia VB
    Зневажливе ставлення виникло не на порожньому місці.
    Бо вони поводять себе як свині.
  • SANDY
    от такий собі ************ по уманськи
    а якщо я на дверях свого помешкання повішаю табличку "євгєям вхід заборонено", то мене також притягнуть?
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