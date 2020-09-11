Слова вбивці Гонгадзе Пукача про причетність до цієї справи Кучми і Литвина зникли з матеріалів справи, - адвокат Костіна
Про це заявила на пресконференції адвокатка потерпілих Тетяна Костіна, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.
Костіна нагадала, що до відповідальності досі не притягнуто як замовників убивства Гонгадзе, так і замовників замаху на народного депутата II та III скликань ВР Олександра Єльяшкевича та викрадення та побиття журналіста Олексія Подольського, чиї інтереси вона представляє.
Захисниця переконана, що попри те, що виконавці у цих злочинах різні, всі вони "обґрунтовано пов’язані з тодішнім президентом Леонідом Кучмою".
Адвокатка наголосила, що для того, щоб вивести Кучму з-під обвинувачення, провадження щодо Гонгадзе і Подольського було засекречено, а на єдиному відкритому судовому засіданні у справі Гонгадзе була допущена фальсифікація.
"Відомі всьому світу слова Пукача, що вирок суду буде йому зрозумілий, лише коли на лаві підсудних з ним сидітиме Кучма та Литвин, в матеріалах справи відсутні", - заявила адвокат. Вона наголосила, що ці слова навмисно не внесли до справи для того, щоб Кучма та Литвин, який у 1999-2002 роках очолював Адміністрацію президента, могли уникнути відповідальності.
Костіна звернулася до президента Володимира Зеленського з закликом довести справу до кінця, щоб винні у замовленні цих трьох злочинів опинилися на лаві підсудних.