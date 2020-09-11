Слова вбивці Гонгадзе Пукача про причетність до цієї справи Кучми і Литвина зникли з матеріалів справи, - адвокат Костіна

З матеріалів кримінального провадження щодо вбивства журналіста Георгія Гонгадзе зникли слова засудженого ексгенерала МВС Олексія Пукача про те, що до цієї справи причетний другий президент України Леонід Кучма та ексголова Верховної Ради Володимир Литвин.

Про це заявила на пресконференції адвокатка потерпілих Тетяна Костіна, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

Костіна нагадала, що до відповідальності досі не притягнуто як замовників убивства Гонгадзе, так і замовників замаху на народного депутата II та III скликань ВР Олександра Єльяшкевича та викрадення та побиття журналіста Олексія Подольського, чиї інтереси вона представляє.

Захисниця переконана, що попри те, що виконавці у цих злочинах різні, всі вони "обґрунтовано пов’язані з тодішнім президентом Леонідом Кучмою".

Адвокатка наголосила, що для того, щоб вивести Кучму з-під обвинувачення, провадження щодо Гонгадзе і Подольського було засекречено, а на єдиному відкритому судовому засіданні у справі Гонгадзе була допущена фальсифікація.

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"Відомі всьому світу слова Пукача, що вирок суду буде йому зрозумілий, лише коли на лаві підсудних з ним сидітиме Кучма та Литвин, в матеріалах справи відсутні", - заявила адвокат. Вона наголосила, що ці слова навмисно не внесли до справи для того, щоб Кучма та Литвин, який у 1999-2002 роках очолював Адміністрацію президента, могли уникнути відповідальності.

Костіна звернулася до президента Володимира Зеленського з закликом довести справу до кінця, щоб винні у замовленні цих трьох злочинів опинилися на лаві підсудних.