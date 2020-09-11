Зеленський нагородив володаря "Золотого м'яча"-1986 Бєланова орденом Ярослава Мудрого

Президент України Володимир Зеленський з нагоди Дня фізичної культури і спорту нагородив орденом володаря "Золотого м'яча"-1986 футболіста Ігоря Бєланова.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сайт глави держави.

Указом від 10 вересня співголову Комітету професійного футболу Української асоціації футболу Ігоря Бєланова нагороджено орденом князя Ярослава Мудрого V ступеня.

Також орденами, медалями і почесними званнями нагороджено деяких українських спортсменів і тренерів.

Нагороди присуджено за "вагомий особистий внесок у розвиток і популяризацію фізичної культури і спорту в Україні, досягнення високих спортивних результатів та багаторічну плідну професійну діяльність".

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