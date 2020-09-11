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Парасюк: "Зеленському потрібно завершувати, у нього не вийшло"

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Парасюк: "Зеленському потрібно завершувати, у нього не вийшло"
На місцевих виборах президента Володимира Зеленського чекає "дуже холодний душ", а після них - паніка, безпорадність і "фінальний вистріл" олігархів. Щоб зупинити цей сценарій і "залишитися людиною", президенту потрібно "вийти на вулицю без свити і сраколизів".

Про це розмірковує в Фейсбуці колишній народний депутат України Володимир Парасюк, інформує Цензор.НЕТ.

" На мою думку, Зеленському потрібно завершувати. Він спробував, але йому не вийшло. Всі його теперішні дії - це дорога в нікуди як для нього, так і для країни", - написав Парасюк.

На думку колишнього нардепа, місцеві вибори стануть для президента "дуже холодним душем", за яким прийде політична криза.

"Коли Зеленський відчує спражню реальність, а не ту, яку намалював Єрмак, тоді і настане політична криза. Паніка і безпорадність почунуть ще більше заводити в глухий кут і тоді олігархи зроблять фінальний вистріл. А далі політичне переслідування опонентів і розвал близького оточення", - пророкує Парасюк.

Колишній нардеп пропонує Зеленському змінити сценарій.

"Можна принаймі залишитись людиною, а для цього потрібно вийти на вулицю без свити і сраколизів. Свіже повітря і реальність - це найкращий порадник", - зазначив він.

Парасюк: Зеленському потрібно завершувати, у нього не вийшло 01
Парасюк: Зеленському потрібно завершувати, у нього не вийшло 02

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Топ коментарі

  • Игорь Монахов c4e9a61d
    Это Нам нужно вернутся в зиму 2014-го и закончить Майдан который мы так и не закончили а поставили на паузу по причине агрессии кацапов !!! Слава Украине !!!
  • саша паламарчук
    Парасюк: "Зеленскому надо заканчивать, у него не вышло" - Цензор.НЕТ 5734
  • Топ Ган
    Парасюк: "Зеленскому надо заканчивать, у него не вышло" - Цензор.НЕТ 856
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