Марченко про переговори з МВФ: "Нормальний процес діалогу"

Міністр фінансів України Сергій Марченко стверджує, що перебуває в "нормальному процесі діалогу" з Міжнародним валютним фондом. І чекає, що МВФ найближчим часом визначиться з датою наступної місії.

Про це Марченко заявив в ефірі одного з телеканалів, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Очікувався приїзд місії наприкінці липня, потім вони попросили трохи часу. Серпень був відпускний період. Ми очікуємо, що найближчим часом МВФ ухвалить рішення, коли все-таки буде місія", - сказав Марченко.

Він підтвердив, що з боку МВФ є питання і політичного характеру.

"Наприклад, їх непокоїть ситуація з ПриватБанком, з антикорупційними органами, яким чином використовуються кошти COVID-фонду", - уточнив глава Мінфіну.

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За його словами, українська сторона всю цю інформацію надає.

"Я не бачу зараз жодних підстав для паніки. Все нормально - нормальний процес діалогу", - підкреслив Марченко.