Український посол у Мінську Кизим, машину якого обшукали прикордонники, направив у МЗС Білорусі ноту про порушення Віденської конвенції

Посол України в Білорусі Ігор Кизим направив до Міністерства закордонних справ Білорусі ноту в зв'язку з порушенням Віденської конвенції співробітниками Державного прикордонного комітету Білорусі.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомили "Радіо Свобода" в посольстві України в Мінську.

Раніше під час перетину послом кордону співробітники пункту пропуску "Нова Гута" провели огляд автомобіля дипломата. На оприлюдненому відео огляду Кизим заявив, що вважає дії прикордонників порушенням пункту Віденської конвенції, що забороняє огляд особистого багажу дипломата, і пообіцяв направити відповідну ноту.

У Держприкордонкомітеті Білорусі заявили, що дії прикордонників входять у стандартну процедуру прикордонного контролю і не є порушенням Віденської конвенції.