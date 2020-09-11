Якщо після Дня міста в Одесі зросте захворюваність на COVID-19, можуть бути відкриті кримінальні справи, - Ляшко

Кримінальні справи можуть відкрити, якщо через 2 тижні після святкування Дня міста в Одесі зросте захворюваність на коронавірус.

Про це заступник міністра охорони здоров'я, головний санітарний лікар України Віктор Ляшко заявив під час виїзного засідання парламентського комітету здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування в Одесі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Ми бачимо святкування дня міста (в Одесі. - Ред.), яке відбулося з порушеннями протиепідемічних заходів. Це святкування було зафіксовано силовими відомствами. У разі, якщо у нас буде відзначатися позитивна динаміка захворювання після завершення інкубаційного періоду з моменту дня святкування, це може привести до певних кримінальних справ, які будуть відкриті відповідними органами, оскільки порушувалася постанова Кабміну, яка забороняла проводити масові заходи", - сказав Ляшко.

Він повідомив, що проблема з тестами на коронавірус в Одеській області вирішена.

"Було переривання тестування на один день в Одеській області, коли не було тестів для проведення ампліфікації. Це був вівторок, один день не проводилося. Це питання було оперативно вирішено після звернення керівника лабораторного центру. Якби він звернувся до нас раніше, то переривання взагалі б не було, ми б ефективно перерозподілили існуючі тести", - сказав Ляшко.

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