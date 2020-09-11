Виборчу адресу на місцевих виборах змінили 98 тис. виборців, - ЦВК
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Починаючи з 1 липня 2020 року, коли офіційно з'явилася така можливість, змінили чи визначили свою виборчу адресу 98 286 виборців (станом на 18 годину 11 вересня)", - повідомили в ЦВК.
Уточнюється, що 41 118 із загальної кількості заяв було подано онлайн. На опрацюванні у відділах ведення Держреєстру виборців залишається ще близько 2 тис. заяв.
Найбільше виборців, які скористалися правом зміни адреси голосування, в Київській області (23 620 осіб), м. Київ (15 332 особи), Одеській (9 333 особи) та Львівській (7 134 особи) областях.
"За останній день до дати закінчення можливості змінити (визначити) виборчу адресу до відділів ведення Держреєстру виборців було подано 19 779 заяв, що становило 19% від загальної кількості поданих заяв виборців щодо змін (визначення) виборчої адреси на місцевих виборах", - зазначають у ЦВК.