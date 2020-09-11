Троє курсанток, яких збив на авто п'яний майор ЗСУ Холодний, відмовилися отримувати від нього компенсації

Курсантки Української військово-медичної академії, які зазнали тяжких травм внаслідок аварії за участі майора ЗСУ Володимира Холодного, що не впорався з керуванням та наїхав на них, відмовилися від компенсації.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Суспільне.

Про це заявили самі постраждалі Олександра Гуй, Тетяна Ніколаєва та Галина Николин під час брифінгу на території Головного військового клінічного госпіталю, де проходять лікування.

Курсантка Гуй заявила: "Вони (сім'я військовослужбовця) пропонують нам компенсацію. Ми від неї відмовляємось, оскільки ми знаємо, що в нього є жінка онкохвора і дитина. Тобто, його сім’я не винна і не повинна нести цей тягар".

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"Плюс у мене зняли некроз, а як воно буди заживати, ніхто не знає. Плюс у мене поламані кістки. Апарат стоїть зовнішньої фіксації. Його також треба буде знімати, ставити пластину, накладати шкіру. Ще багато всього. Та все буде добре".

Ніколаєва підкреслила: "Я розумію, що все буде добре, тому що "а як інакше?". Вже сталося і сталося. Вороття вже назад немає. Будемо людьми нового покоління - будемо кіборгами. Ось і все".

Галина Николин зазначила: "Діями прокурора задоволена, але я не задоволена діями слідчого. Слідчий телефонував, сказав - я слідчий Олександр і ні разу не прийшов, щоб взяти свідчення. Я розумію, що у людини є інша робота і не тільки є наша справа, але… Тобто слідчого ми взагалі не бачили".

Николин також зазначила, що була проведена транспортна експертиза. І було встановлено, що транспортний засіб — справний.

Нагадаємо, 25 серпня на території військового коледжу у Києві на вулиці Зоологічній нетверезий майор здійснив наїзд на трьох дівчат-курсанток, які приїхали в заклад по форму.

26 серпня Шевченківський районний суд Києва відправив під варту майора медичної служби Володимира Холодного, підозрюваного в скоєнні ДТП, внаслідок якої постраждали курсантки військової медичної академії.