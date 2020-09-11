Дезертира ЗСУ, який перейшов на бік терористів "ЛНР", заочно засуджено до 8 років позбавлення волі, - прокуратура

Суд заочно засудив військовослужбовця ЗСУ за контрактом за дезертирство й участь у терористичній організації "ЛНР" до 8 років позбавлення волі.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Генерального прокурора.

Доведено в суді, що наприкінці 2014 року солдат ЗСУ, військовослужбовець військової служби за контрактом однієї з військових частин, не з'явився вчасно зі звільнення на службу і виїхав на територію Російської Федерації. Надалі, у вересні 2015 року, він вступив до лав терористичної організації "ЛНР" і брав участь в її діяльності.

Упродовж вересня 2015 - лютого 2016 дезертир неодноразово публікував на сторінках у соціальних мережах фотографії, де він зображений у військовій формі незаконних збройних формувань терористичної організації "ЛНР", зі зброєю і боєприпасами, на тлі символіки Російської Федерації і псевдореспубліки "ЛНР". Також він хвалився своєю приналежністю до одного з незаконних збройних формувань терористичної організації "ЛНР", а саме - т.зв. "Луганського округу донських козаків Всевеликого Війська Донського".

Стороною обвинувачення доведено, що дезертир брав участь у бойових зіткненнях і інших диверсійних заходах членів терористичної організації "ЛНР", спрямованих проти військовослужбовців ЗСУ та інших військових і правоохоронних формувань України, а також її мирного населення.

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