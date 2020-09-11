Підстав для зустрічі глав держав нормандської четвірки немає, - помічник Путіна Козак
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Заступник керівника адміністрації президента Росії Дмитро Козак заявив, що питання проведення зустрічі лідерів "нормандської четвірки" не обговорювалося в Берліні. Він не бачить підстав для проведення цієї зустрічі.
Про це він заявив під час пресконференції за результатами зустрічі політичних радників, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
За словами представника Росії, саміт лідерів "нормандської четвірки" зможе відбутися, тільки після виконання всіх рішень, які були досягнуті під час минулої зустрічі в Парижі.