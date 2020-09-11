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Підстав для зустрічі глав держав нормандської четвірки немає, - помічник Путіна Козак

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Підстав для зустрічі глав держав нормандської четвірки немає, - помічник Путіна Козак
Заступник керівника адміністрації президента Росії Дмитро Козак заявив, що питання проведення зустрічі лідерів "нормандської четвірки" не обговорювалося в Берліні. Він не бачить підстав для проведення цієї зустрічі.

Про це він заявив під час пресконференції за результатами зустрічі політичних радників, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

За словами представника Росії, саміт лідерів "нормандської четвірки" зможе відбутися, тільки після виконання всіх рішень, які були досягнуті під час минулої зустрічі в Парижі.

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Топ коментарі

  • oleg1966
    Бути президентом, в розумінні Зеленського, це постійно срати під двері Порошенку. Ще і за рахунок держави
  • dtrscnij grsrt
    Сере він під двері України.
    Разом з русскімі браттямі.
  • Чайка Київ
    https://www.youtube.com/channel/UChG1n7kmm6fFoexDRfUHJzw Одесская ХУНТА Оснований для встречи глав государств нормандской четверки нет, - помощник Путина Козак - Цензор.НЕТ 8978
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