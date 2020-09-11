132 нові випадки інфікування коронавірусом зафіксовано в Рівненській області, - голова ОДА Коваль

В Рівненської області зафіксували 132 нові випадки захворювання коронавірусною хворобою COVID-19, всього 10369 інфікованих.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив глава Рівненської обласної державної адміністрації Віталій Коваль.

"Станом на вечір 11 вересня на Рівненщині зареєстровано 132 нові випадки захворювання COVID-19", - зазначив Коваль.

Глава ОДА зазначив, що вік хворих від 5 до 83 років.

Крім того, він додав, що від COVID-19 померло 142 людини.

"Здолали хворобу 7620 осіб. Одужали 144 жителя області", - написав Коваль.

Також він додав, що в роботі лабораторій області залишається 472 зразки. За добу зроблено 987 ПЛР і 1711 ІФА тестів на коронавірус.

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