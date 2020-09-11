За отримані від платних камер у СІЗО гроші вдалося відремонтувати 8 безкоштовних камер, - Малюська. ІНФОГРАФІКА

На отримані від платних камер гроші відремонтували безкоштовні камери в СІЗО Києва, Сум та Миколаєва.

Про це заявив міністр юстиції Денис Малюська, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Мін'юсту.

"Платні камери стали одним із джерел фінансування поліпшення загальних умов у СІЗО, так як у держбюджеті коштів на це не передбачено. Гроші від таких платних послуг ідуть до спеціального фонду слідчого ізолятора, з якого і фінансуються поточні та капітальні ремонти в ньому", – зазначив Малюська.

За 5 місяців існування платних камер за отримані кошти вдалося відремонтувати 8 камер. Всього на ремонт витратили 239 709 грн.

Найбільше таких приміщень облаштували в Київському СІЗО: 2 камери по 12 місць та 4 камери по 3 місця. Витратили на ці ремонти 215 767 грн. Ще одну камеру на 12 місць облаштували в Сумському слідчому ізоляторі за 17 973 грн. Крім того, за 5 968 грн одномісне безкоштовне приміщення відремонтували в Миколаївському СІЗО", - сказано в повідомленні Мін'юсту.

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"Умови перебування затриманих в платних і безкоштовних камерах все ж дещо відрізняються. Адже в поліпшених приміщеннях кращий санвузол, телевізор та ліжка. Та й площа самої камери на одну людину більша. Однак важливо, що на покращення умов у безкоштовних приміщеннях не було витрачено жодної копійки коштів платників податків", – додав Малюська.