Помічник Путіна: Верховна Рада скорегує місцеві вибори
Про це Козак заявив під час пресконференції за результатами зустрічі політичних радників "нормандської четвірки" в Берліні, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
За словами Козака, ухвалення українським парламентом постанови про призначення місцевих виборів погіршило ситуацію з урегулюванням конфлікту, оскільки зазначені в постанові умови проведення виборів суперечать мінським домовленостями.
"Домовилися про те, що найближчим часом Рада розгляне проєкт постанови, що коректує ту постанову, яку було ухвалено 15 липня", - заявив російський чиновник.
Нагадаємо, 15 липня Рада призначила місцеві вибори в Україні на 25 жовтня. У постанові парламенту йшлося про те, що місцеві вибори в ОРДЛО можуть бути проведені тільки після отримання Україною контролю над кордоном і виведення окупаційних військ із території Донбасу. У Росії відразу ж заявили, що постанова Ради суперечить мінським домовленостям, де закладено інші умови проведення місцевих виборів на Донбасі.