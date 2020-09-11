Помічник Путіна: Верховна Рада скорегує місцеві вибори

Заступник керівника адміністрації президента Росії Дмитро Козак стверджує, що під час переговорів у Берліні українська сторона погодилася переглянути постанову про призначення місцевих виборів в Україні. Верховна Рада нібито найближчим часом розгляне питання коригування вже прийнятої постанови.

Про це Козак заявив під час пресконференції за результатами зустрічі політичних радників "нормандської четвірки" в Берліні, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

За словами Козака, ухвалення українським парламентом постанови про призначення місцевих виборів погіршило ситуацію з урегулюванням конфлікту, оскільки зазначені в постанові умови проведення виборів суперечать мінським домовленостями.

"Домовилися про те, що найближчим часом Рада розгляне проєкт постанови, що коректує ту постанову, яку було ухвалено 15 липня", - заявив російський чиновник.

Нагадаємо, 15 липня Рада призначила місцеві вибори в Україні на 25 жовтня. У постанові парламенту йшлося про те, що місцеві вибори в ОРДЛО можуть бути проведені тільки після отримання Україною контролю над кордоном і виведення окупаційних військ із території Донбасу. У Росії відразу ж заявили, що постанова Ради суперечить мінським домовленостям, де закладено інші умови проведення місцевих виборів на Донбасі.

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