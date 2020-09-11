Заяву за власним бажанням писати не збираюся, - Венедіктова

Генеральний прокурор Ірина Венедіктова заявила, що відправити її у відставку може тільки Верховна Рада, а сама вона йти з посади не збирається, тому що це "безвідповідально".

Про це Венедіктова сказала в інтерв'ю Савіку Шустеру, інформує Цензор.НЕТ.

"Заяву за власним бажанням я не писала ні вчора, ні тиждень назад, ні місяць, ні коли мене призначали на посаду. Такої заяви не існує. Більше того, хочу повідомити, що я її і не збираюся писати, тому що це безвідповідально", - сказала Венедіктова.

За словами генпрокурора, за час перебування на посаді вона хоче змінити систему органів правопорядку.

"Мені це все - серйозно. Я не прийшла посидіти в кріслах, я прийшла змінити. У мене є шанс, і я його не втрачу. Якщо Верховна Рада прийме рішення, що генеральному прокурору Венедиктовій пора вже йти - вони це зроблять в установленому законом порядку. Зберуть підписи, викличуть мене, я відповім на всі питання, вони проголосують, і ми побачимо, що буде. До тих пір, поки Верховна Рада не проявить свою волю, я залишаюсь на посаді генерального прокурора", - підкреслила Венедіктова.

"Перепрошити все", - сказала вона про свої плани на посаді.

Венедіктова додала, що знає, хто розпускає чутки про її можливу відставку за власним бажанням.

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