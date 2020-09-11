Головне досягнення переговорів у Берліні - продовження режиму "тиші", - Єрмак

Головним результатам переговорів 11 вересня в Берліні у "нормандському форматі" на рівні політичних радників є домовленість про продовження режиму "тиші" на Донбасі.

Про це сказав українським журналістам після завершення зустрічі керівник Офісу президента України Андрій Єрмак, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Він відзначив, що на пропозицію української сторони всі чотири радники заявили про безумовне підтримання режиму "тиші" та про виконання заходів, які мають це забезпечити.

"Я вважаю, що це найважливіше, що сьогодні відбулося. І це дає надію, що режим "тиші", який був ініційований Президентом України і тривав протягом останніх 6 тижнів, буде продовжений. Ми дуже на це сподіваємося і будемо робити все, що залежить від України, аби це було так. Ми робимо все, щоб зберегти життя та здоров‘я наших бійців, наших людей", - сказав Єрмак.

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Він додав, що сторони не досягли домовленості про дату проведення наступного саміту "нормандської четвірки", хоча всі розуміють його важливість.

"Так, не було досягнуто конкретних домовленостей щодо строків, але… все свідчить, що процес рухається вперед. Я впевнений, що цей саміт відбудеться, хоча, на жаль, не можу назвати сьогодні конкретну дату. Сподіваюся, що він відбудеться до кінця цього року", - сказав Єрмак.

Загалом протягом непростих 7-годинних переговорів делегації пройшли практично по всіх пунктах, які стосуються домовленостей лідерів "нормандської четвірки", досягнутих у Парижі: безпекові питання, політичні, доступ Червоного Хреста, звільнення утримуваних осіб.

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Важливо, що після тривалого періоду на берлінській зустрічі були присутні посли ОБСЄ Грау і Чевік. Це дає надію, що зв’язок між "нормандським" і "мінським" форматами буде "дуже міцним, надійним і ефективним", зазначив Єрмак.

Він висловив сподівання, що наступна зустріч радників відбудеться протягом найближчих тижнів. До того часу до роботи долучаться помічники та консультанти.

Глава ОП переконаний, що після нинішньої зустрічі дуже багато питань почнуть вирішуватися ефективніше та швидше на рівні Мінського процесу.

"Вважаю, що найближчим часом зможемо говорити про конкретні досягнення, конкретні кроки, які справді приведуть до миру на нашій землі, до повернення наших територій. Ми працюємо 24/7", - наголосив Єрмак.

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Він також зауважив, що не поділяє позицію представника РФ Дмитра Козака, який у коментарі російським журналістам заявив, що жодних проривів під час перемовин не сталося.

Самі переговори Єрмак назвав дуже важливими і вказав, що вони просуваються тим шляхом, який Україна принципово займає.