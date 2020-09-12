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На переговорах досягнуто прогресу в питанні доступу представників Червоного Хреста до утримуваних на окупованих територіях осіб, - Офіс президента

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На переговорах досягнуто прогресу в питанні доступу представників Червоного Хреста до утримуваних на окупованих територіях осіб, - Офіс президента
Одним із досягнень переговорів 11 вересня в Берліні в "нормандському форматі" на рівні політичних радників стало рішення про допуск представників Червоного Хреста.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі глави держави.

У повідомленні зазначається: "Під час зустрічі велику увагу було приділено питанням взаємного звільнення утримуваних осіб та забезпечення повного і безперешкодного доступу Міжнародного комітету Червоного Хреста до таких осіб.

Реалізація наданих українською стороною пропозицій дає підстави очікувати досягнення прогресу в доступі міжнародних правозахисних організацій до утримуваних осіб уже найближчим часом.

Досягнуто домовленості зустрітися у форматі радників лідерів країн-учасниць "нормандської четвірки" впродовж наступних тижнів та продовжити обговорення виконання Паризьких домовленостей і підготовки Берлінського саміту в "нормандському форматі".

Читайте також: У питанні звільнення утримуваних осіб багато залежить від доступу Червоного хреста до місць їх утримання, - представниця Києва на переговорах Третьякова

Топ коментарі

  • Arab 961433ac
    Горбачева еще введите в контактную группу, он тоже предложений накидает
  • Андерсен a4cbf7de
    Да не только про тюрьму речь. Человек все таки понимает что свое имя потом не восстановить, жизнь когда то закончится и хочется что бы народ не ходил и не плевал на могилу. В отличии кстати КравчуАка.. этому лицемеру все как с гуся вода.. хоть плюнь в очи.. ( случись он и Медведчуку будет дифирамбы петь а то и Путину.. гнилой от природы...)
  • Сергей Трофимов 7c913dc7
    Если бы предатели не слили операцию по вагнеровцам кацапам, то прогресс был бы на порядок большим.
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