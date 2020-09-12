Всі протоколи, які поліція склала на вчителів Тернополя, буде оскаржено, - мер міста Надал

Міський голова Тернополя Сергій Надал заявив про намір оскаржити протоколи, які поліція склала на директорів міських шкіл, де триває навчання.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Надал заявив в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера".

"Вчителі не залишаться самі. Всі вони мають юридичний супровід, ми працюємо спільно з юридичною компанією. Протоколи, які склала поліція, незаконні, все це ми будемо оскаржувати в суді, оскільки в жодному документі немає прямої заборони на роботу шкіл. Ми врахували всі рекомендації МОЗ. У класах навчається по 15-25 дітей, вони розділені на групи. Один день діти навчаються вдома, один - у школі", - розповів Надал.

За його словами, в Тернополі зараз батьки не зобов'язані віддавати дітей до школи. Вони мають право вибору: або їхня дитина йде до школи, або навчається дистанційно.

"Більшість батьків, а це 80-90%, підтвердили, що вони хочуть, щоб діти ходили до школи, садочка, а самі батьки ходили б на роботу, заробляли гроші. Важливо, що виключно за рахунок міського бюджету ми забезпечили школи всім необхідним: термометрами, дезінфекторами, паперовими рушниками, розвели учнівські потоки в школах, максимально дотримуючись заходів епідемічної безпеки", - зазначив він, коментуючи роботу навчальних закладів міста.

Як повідомлялося, поліція склала понад 30 протоколів на директорів навчальних закладів, які всупереч рішенню про запровадження в Тернополі і деяких районах області "червоної" зони не закрили школи для відвідування учнями.

Станом на 11 вересня на Тернопільщині зафіксовано 8 360 випадків інфікування коронавірусом (за останню добу - 245 осіб). Загаллом померло 99 осіб, видужали 3835.