Гордон - Зеленському: "Вас оточує величезна кількість агентів Росії. Ці люди штовхають вас у її обійми". ВIДЕО

Журналіст Дмитро Гордон звернувся до президента Володимира Зеленського з попередженням про те, що в його оточенні присутні російські агенти.

Про це він сказав в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера", інформує Цензор.НЕТ.

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"Володимире Олександровичу, вас оточує величезна кількість зрадників, найманців у прямому сенсі цього слова, людей, завербованих Росією, чи які є агентами впливу Росії. Ці люди штовхають вас, а з вами і всю Україну в обійми Росії на умовах Росії. Ці люди підведуть вас під монастир, вас і всю Україну, якщо ви негайно їх не позбудетеся", - сказав Гордон, коментуючи звільнення Василя Бурби з посади начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

Він додав, що ці прізвища відомі, але не назвав їх.