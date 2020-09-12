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Гордон - Зеленському: "Вас оточує величезна кількість агентів Росії. Ці люди штовхають вас у її обійми". ВIДЕО

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Журналіст Дмитро Гордон звернувся до президента Володимира Зеленського з попередженням про те, що в його оточенні присутні російські агенти.

Про це він сказав в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера", інформує Цензор.НЕТ.

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"Володимире Олександровичу, вас оточує величезна кількість зрадників, найманців у прямому сенсі цього слова, людей, завербованих Росією, чи які  є агентами впливу Росії. Ці люди штовхають вас, а з вами і всю Україну в обійми Росії на умовах Росії. Ці люди підведуть вас під монастир, вас і всю Україну, якщо ви негайно їх не позбудетеся", - сказав Гордон, коментуючи звільнення Василя Бурби з посади начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

Він додав, що ці прізвища відомі, але не назвав їх.

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Топ коментарі

  • Люцифер
    Гордон - Зеленскому: "Вас окружает огромное количество агентов России. Эти люди толкают вас в ее объятия" - Цензор.НЕТ 89
  • Rostyslav Komarnytsky
    Гордон буцімто не вірит, що Зєлєнскій - акий самий аґент. Чому він не позбуважться свого оточення? Тому, що свита робить короля, а не навпаки. До влади 73 відсотки амеб привели не Зєлєнского, а цілий прокацапське пул, який є цілісним і неподільним. Зєлєнскій - лише лейба, клеймо.
  • Atman 9af553dd
    Гордон - Зеленскому: "Вас окружает огромное количество агентов России. Эти люди толкают вас в ее объятия" - Цензор.НЕТ 131
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