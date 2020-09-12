В Україні за добу 3 103 нові випадки COVID-19, кількість жертв рекордна - 72 людини

В Україні станом на ранок суботи, 12 вересня, зафіксовано 3 103 нові випадки інфікування, 72 людини, які хворіли, померли.

Про це свідчать дані, опубліковані на сайті Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу Ради національної безпеки й оборони, передає Цензор.НЕТ.

Днем раніше, 11 вересня, повідомлялося про рекордні 3 144 інфіковані, 10 вересня - про 2 582 нові випадки COVID-19 за добу, 9 вересня було виявлено 2 551 випадок інфікування.

Кількість інфікованих від початку пандемії становить на ранок суботи 151 859 осіб, померли від початку пандемії від COVID-19 3 148 осіб, видужали 68 346 осіб. Зараз в Україні на COVID-19 хворіє 80 365 осіб, що на 1 690 більше, ніж днем ​​раніше.

Найбільшу кількість виявлених випадків COVID-19 за минулу добу зафіксовано в Києві (428), Харківській (292), Тернопільській (280), Одеській (225) областях.

Крім того, загалом в Україні за минулу добу зафіксовано 3 233 підозри на COVID-19.

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