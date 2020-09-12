Україна видала Туреччині курдського бойовика Озера в обмін на сприяння у зірваній "вагнерівській операції", - Бутусов

В обмін на захоплення "вагнерівців" у турецькому літаку рейсу Мінськ - Стамбул українська сторона допомогла затримати в Одесі одного з найрозшукуваніших турками курдських бойовиків - Ісу Озера.

Про це пише головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

За його словами, 10 вересня Національна розвідувальна організація Туреччини заявила, що Озера було захоплено в Одесі і доставлено літаком до Туреччини. Раніше Озер втік із Туреччини. Його бувло внесено до "червоного" списку - список найрозшукуваніших злочинців.

"За даними Цензор.НЕТ, в обмін на затримання злочинців, яких розшукували спецслужби Туреччини - країни НАТО, спецслужби України могли отримати сприяння в операції із затримання "вагнерівців ". Нагадаємо, рейс турецького літака 25 липня із Мінська в Стамбул міг, із природних причин, приземлитися на території України.

Це залежало від рішення екіпажу літака, у якого могла виникнути ціла низка законних підстав ухвалити рішення про екстрену посадку", - повідомив Бутусов, додавши, що "співпраця в боротьбі з тероризмом між Україною і Туреччиною могла б вирішити будь-які питання між нашими країнами в цій сфері".

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Главред Цензор.НЕТ нагадав, що серед 28 беззбройних російських терористів на борту турецького літака перебували 2 злочинці, які збили український ІЛ-76 в аеропорту Луганська 14 червня 2014-го, 2 злочинці, які збили український штурмовик Су-25 над селом Маринівка в липні 2014-го, і 1 злочинець, який супроводжував російський зенітно-ракетний комплекс "Бук", який збив малайзійський "Боїнг" МН-17.

"На жаль, унаслідок зради операцію із захоплення терористів було провалено. Але свої зобов'язання перед Туреччиною Україна виконує - курдського терориста, який перебував на території України, захопили і вивезли з України. Так само рішуче Україна могла б боротися і з російським терором, якби не зрадник...

Необхідні розслідування і слідча комісія Верховної Ради", - підсумував Бутусов.

Нагадаємо, вночі 29 липня в Білорусі були затримані 32 іноземних бойовиків. За даними білоруського державного інформагентства БЕЛТА, це росіяни з ПВК Вагнера. Вони прибули до Білорусі, щоб дестабілізувати обстановку напередодні президентських виборів.

Частина затриманих значаться в базі "Миротворця" як ті, що воювали на Донбасі та в Сирії. Російський терорист Захар Прилепін підтвердив, що серед пійманих у Білорусі найманців є колишні бойовики його "батальйону".

14 серпня Білорусь видала Російській Федерації 32 бойовиків ПВК "Вагнер", проігнорувавши запит України на їхню екстрадицію.

Головний редактор видання Цензор.НЕТ Юрій Бутусов заявив, що бойовиків ПВК Вагнера в Білорусі насправді планувала затримати Україна, але спецоперація зірвалася.

Російський президент Володимир Путін заявив 27 серпня, що групу росіян, яких затримали в Білорусі як найманців приватної військової компанії, заманили в країну в рамках операції американських та українських спецслужб.