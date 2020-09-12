Члени Венеціанської комісії відмовилися від участі у відеоконференції з главою ОАСК Вовком, "слуги народу" погодилися, - ЦПК

Скандальний голова Окружного адмінсуду Вовк, якого НАБУ підозрює в масштабних злочинах, залучив політтехнологів, щоб відбілити свою репутацію.

Про це повідомили в Центрі протидії корупції, передає Цензор.НЕТ.

"Для Вовка організували міжнародну конференцію, на яку запросили членів Венеціанської комісії і народних депутатів. Однак члени ВК відмовилися сідати з Вовком за один стіл, навіть якщо він і віртуальний (європейці мали взяти участь у заході онлайн)", - повідомили в ЦПК .

Водночас, додали в ЦПК, "слуги народу", зокрема глава профільного комітету Андрій Костін, член цього комітету Сергій Демченко, заступник голови комітету з питань євроінтеграції Марія Мезенцева і член антикорупційного комітету Олексій Жмеренецький проблем не побачили і спокійно взяли участь у заході.

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17 липня 2020 року детективи НАБУ повідомили про підозру голові Окружного адміністративного суду міста Києва, його заступнику та ще п'ятьом суддям цього суду, а також голові Державної судової адміністрації України.

21 липня в НАБУ повідомили, що в межах кримінального провадження, за яким Національне антикорупційне бюро в п'ятницю проводило обшуки в Окружному адміністративному суді столиці, про підозри повідомили вже 12 особам.

Голова Окружного адміністративного суду Києва Вовк називає ці звинувачення замовленням "іноземних агентів", які нібито намагаються захопити судову владу. Судді Окружного адмінсуду Києва заявили про "безпрецедентний тиск" і попросили втрутитися президента Володимира Зеленського.

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11 серпня НАБУ оголосило в розшук голову ОАСК Вовка, його заступника, трьох суддів цього суду та двох ексчленів ВРП. Вовк у відповідь заявив: "Я в Україні, не ховаюся, готовий прибути в НАБУ на допит".

Вища рада правосуддя розглянула питання тимчасового відсторонення від посад суддів ОАСК. ВРП ухвалила рішення повернути генеральному прокурору Ірині Венедіктовій клопотання про тимчасове відсторонення від здійснення правосуддя судді глави ОАСК Павла Вовка у зв'язку з притягненням до кримінальної відповідальності.