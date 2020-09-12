Захист Марківа подав до суду нові виправдувальні докази

Адвокати військовослужбовця Нацгвардії Віталія Марківа подали до апеляційного суду присяжних Мілану нові докази у справі про загибель іноземних репортерів на Донбасі в травні 2014 року.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на "Радіо Свобода".

Документи були надані перед початком апеляційного процесу, який стартує в Мілані 29 вересня.

Як повідомили захисники Марківа, в основі нових доказів - висновки журналістського розслідування, які увійшли до фільму The wrong place ("Не в тому місці, не в той час") про справу Роккеллі-Марківа.

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Йдеться про кілька експериментів: один стосується візуального контролю з гори Карачун (позиції українських військ) місця трагічного випадку біля керамічного заводу, інший – балістичного випробування щодо дальності стрільби з різних видів зброї. Ці дослідження з участю італійських експертів науково підтвердили, що нацгвардієць Віталій Марків із Карачуна не міг розрізняти людські постаті біля керамічного заводу та цілитися і влучити у них із відстані близько 1800 метрів із наявного у нього автомата АК-74.

Адвокати просять долучити до розгляду справи експерименти, використані у фільмі, або фрагмент стрічки, заслухати нових свідків-учасників фільму (зокрема експертів), а в разі потреби і режисера-документаліста Крістіано Тінацці.

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Додаткові докази до суду другої інстанції надають і адвокати України. Їхній матеріал базується на результатах розслідування українського МВС. Вони наголошують на звуковому слідчому експерименті, який засвідчив, що обстріл почався з боку проросійських бойовиків, а не з українських позицій, як це стверджують італійські присяжні.

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Захисники сподіваються, що нові докази зможуть переконати апеляційний суд винести Марківу виправдувальний вирок. Чи ці докази буде долучено до розгляду справи в Мілані, має вирішити суддя.

Нагадаємо, 12 липня 2019 року італійський суд визнав військовослужбовця Національної гвардії України Віталія Марківа винним у смерті італійського журналіста Андреа Роккеллі у 2014 році. Марківа засуджено до ув'язнення терміном 24 роки. Сторона обвинувачення просила визнати Віталія Марківа винним і засудити його до 17 років ув'язнення. Адвокати Марківа вимагали звільнення українця через нестачу доказів.