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Коронавірус за добу виявили у 428 киян, від початку пандемії у столиці захворіли майже 17 тис. осіб. КАРТА

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Коронавірус за добу виявили у 428 киян, від початку пандемії у столиці захворіли майже 17 тис. осіб. КАРТА
У Києві за минулу добу захворювання Covid-19 виявили у 428 осіб, зокрема у 12 медпрацівників.

Про це повідомив у фейсбуці мер Віталій Кличко, інформує Цензор.НЕТ.

П'ятеро хворих померли. Загалом коронавірус забрав життя 266 киян.

Від початку пандемії у столиці підтверджено 16 951 випадок захворювання на COVID-19.

Крім того, не зменшується кількість госпіталізованих хворих. У лікарні столиці потрапили 65 пацієнтів. Решта - на самоізоляції, під контролем лікарів.

Одужали за минулу добу 97 осіб, загалом коронавірус подолали 5 267 жителів Києва.

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Коронавірус за добу виявили у 428 киян, від початку пандемії у столиці захворіли майже 17 тис. осіб 01

Коронавірус за добу виявили у 428 киян, від початку пандемії у столиці захворіли майже 17 тис. осіб 02
Коронавірус за добу виявили у 428 киян, від початку пандемії у столиці захворіли майже 17 тис. осіб 03

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Топ коментарі

  • Galand
    от 500 в день до 500 в Киеве, шикардос...Зато забитые как шпротами консервные банки-богданы ездят
  • Алексей Первеев 0c647dc7
    Белорусь - превышение смертности за май и июнь 2020 над прошлыми годами порядка 5000

    https://officelife.media/news/20095-statistiku-smertnosti-v-belarusi-opublikovala-oon-plyus-5605-smertey-v-ii-kvartale-2020-go/
    ... каждому, каждому в лучшее верится ...
  • 5 копійок
    Швеція і Білорусь не звозили до себе заразу з усього світу і розпускали по домам. До цього додумалась лише Моніка Зелєнскі заради свого піару.
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