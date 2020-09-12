Коронавірус за добу виявили у 428 киян, від початку пандемії у столиці захворіли майже 17 тис. осіб. КАРТА

У Києві за минулу добу захворювання Covid-19 виявили у 428 осіб, зокрема у 12 медпрацівників.

Про це повідомив у фейсбуці мер Віталій Кличко, інформує Цензор.НЕТ.

П'ятеро хворих померли. Загалом коронавірус забрав життя 266 киян.

Від початку пандемії у столиці підтверджено 16 951 випадок захворювання на COVID-19.

Крім того, не зменшується кількість госпіталізованих хворих. У лікарні столиці потрапили 65 пацієнтів. Решта - на самоізоляції, під контролем лікарів.

Одужали за минулу добу 97 осіб, загалом коронавірус подолали 5 267 жителів Києва.

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