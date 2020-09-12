На Донбасі "тиша", - Міноборони
Про це повідомили в Міністерстві оборони, інформує Цензор.НЕТ.
"Станом на 12:00 12 вересня фактів порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано не було. На всіх ділянках фронту спостерігається режим тиші", - наголошується в повідомленні.
Бойових втрат із боку підрозділів Об'єднаних сил немає.
Ситуація в районі проведення операції залишається повністю контрольованою підрозділами зі складу Об'єднаних сил.
За інформацією Головного управління розвідки Міністерства оборони України, поблизу лінії зіткнення на замаскованих позиціях противник продовжував утримувати в готовності до застосування міномети калібру 120 мм і 122-мм самохідні артилерійські системи "Гвоздика", проводив тренування їхніх бойових розрахунків з розгортання і управління вогнем. На окремих передових позиціях окупанти збільшили кількість снайперських пар і розвідувальних підрозділів.
Українські військовослужбовці продовжують неухильно дотримуватися умов повного і всеосяжного режиму припинення вогню і готові дати адекватну відповідь на будь-які підступні дії противника, зазначили в Міноборони.
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