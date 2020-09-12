Білоруську опозиціонерку Колесникову відвезли з Мінська в СІЗО міста Жодіно

Одну з лідерів білоруської опозиції Марію Колесникову переведено в слідчий ізолятор міста Жодіно.

Про це повідомив офіційний представник штабу опозиціонера Віктора Бабарика Гліб Германчук, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Адвокат Людмила Козак повідомила нам, що Марію перевели в СІЗО в (місті) Жодіно", - сказав він.

Причини цього невідомі.

Жодіно - місто обласного підпорядкування в Мінській області, розташоване за 54 км від білоруської столиці.

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Нагадаємо, 8 вересня о восьмій ранку офіційний представник Держприкордонкомітету Білорусі Антон Бичковський заявив, що члени Координаційної ради Антон Родненков, Іван Кравцов і Марія Колесникова "пройшли прикордонний контроль і вирушили в бік України".

У Держприкордонслужбі України повідомили: Родненков і Кравцов прибули в Україну, Колесникової з ними немає.

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Заступник голови МВС України Антон Геращенко заявив, що Марію Колесникову хотіли видворити насильно, але вона сама завадила цьому. Джерело "Інтерфаксу" повідомило, що під час спроби депортації опозиціонерка порвала свій паспорт.

9 вересня батько Марії Колесникової заявив, що його дочка зарештована і перебуває у СІЗО. Опозиціонерку підозрюють у публічних закликах до захоплення влади. Колесниковій загрожує до 5 років в'язниці. Вона звернулася до Слідчого комітету Білорусі із заявою про спробу силовиків її викрасти.

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