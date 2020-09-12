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Режим припинення вогню на Донбасі хотіли зірвати, бо він невигідний ворогам як іззовні, так і всередині України, - Єрмак

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Режим припинення вогню на Донбасі хотіли зірвати, бо він невигідний ворогам як іззовні, так і всередині України, - Єрмак
Керівник Офісу президента Андрій Єрмак заявляє, що режим припинення вогню на Донбасі триватиме, хоч це і не влаштовує певні сили як іззовні, так і всередині України.

Про це він сказав журналістам в Одесі під час робочої поїздки з президентом України Володимиром Зеленським, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Ми отримали беззаперечну підтримку вже з боку всіх учасників "нормандського формату" щодо режиму припинення вогню. Він триватиме попри спроби зірвати, які були, і ми це визнаємо. На жаль, він не влаштовує не лише наших ворогів іззовні, а й ворогів, які протидіють цьому всередині країни. Не всім потрібен мир", - сказав Єрмак.

Він зазначив, що рішення про припинення вогню на Донбасі було прийнято в межах Мінського процесу і Тристоронньої контактної групи, а тепер ще й отримало підтримку країн "нормандської четвірки".

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"Це найдовший термін припинення вогню, який є упродовж всієї війни. Для нас це дуже важливо", - зазначив Єрмак.

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Топ коментарі

  • Eispickel
    Режим прекращения огня на Донбассе хотели сорвать, потому что он невыгоден врагам как извне, так и внутри Украины, - Ермак - Цензор.НЕТ 4511
  • Некто Максим
    Иностранные враги Украины хотят сорвать перемирие? Дайте угадаю, это США хотят сорвать перемирие!
  • wake up-UA
    Режим припинення вогню на Донбасі хотіли зірвати, бо він невигідний ворогам як іззовні, так і всередині України, - Єрмак - Цензор.НЕТ 623
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