Режим припинення вогню на Донбасі хотіли зірвати, бо він невигідний ворогам як іззовні, так і всередині України, - Єрмак
Про це він сказав журналістам в Одесі під час робочої поїздки з президентом України Володимиром Зеленським, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Ми отримали беззаперечну підтримку вже з боку всіх учасників "нормандського формату" щодо режиму припинення вогню. Він триватиме попри спроби зірвати, які були, і ми це визнаємо. На жаль, він не влаштовує не лише наших ворогів іззовні, а й ворогів, які протидіють цьому всередині країни. Не всім потрібен мир", - сказав Єрмак.
Він зазначив, що рішення про припинення вогню на Донбасі було прийнято в межах Мінського процесу і Тристоронньої контактної групи, а тепер ще й отримало підтримку країн "нормандської четвірки".
"Це найдовший термін припинення вогню, який є упродовж всієї війни. Для нас це дуже важливо", - зазначив Єрмак.