СБУ розслідує розголошення даних про операцію з "вагнерівцями", - Гончаренко

Служба безпеки України розпочала кримінальне провадження за фактом можливого витоку інформації про операцію із затримання членів ПВК "Вагнер".

Про це народний депутат від ЄС Олексій Гончаренко повідомив у телеграмі, інформує Цензор.НЕТ.

"СБУ відкрила кримінальне провадження у справі "вагнерівців". Я написав депутатське звернення щодо розслідування розголошення даних, які призвели до передчасного затримання 33 бійців ПВК Вагнера у Білорусі. У відповідь на цей запит мені повідомили, що Головне слідче управління СБУ вже розпочало досудове розслідування у кримінальному провадженні №22020000000000213 від 8 вересня 2020 року", - написав Гончаренко.

Він уточнив, що провадження розпочато за ознаками кримінального порушення, передбаченого ст. 387 (розголошення даних оперативно-розшукової діяльності, попереднього розслідування) Кримінального Кодексу України.

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Нагадаємо, вночі 29 липня в Білорусі були затримані 32 іноземних бойовиків. За даними білоруського державного інформагентства БЕЛТА, це росіяни з ПВК Вагнера. Вони прибули до Білорусі, щоб дестабілізувати обстановку напередодні президентських виборів.

Частина затриманих значаться в базі "Миротворця" як ті, що воювали на Донбасі та в Сирії. Російський терорист Захар Прилепін підтвердив, що серед пійманих у Білорусі найманців є колишні бойовики його "батальйону".

14 серпня Білорусь видала Російській Федерації 32 бойовиків ПВК "Вагнер", проігнорувавши запит України на їхню екстрадицію.

Головний редактор видання Цензор.НЕТ Юрій Бутусов заявив, що бойовиків ПВК Вагнера в Білорусі насправді планувала затримати Україна, але спецоперація зірвалася.

Російський президент Володимир Путін заявив 27 серпня, що групу росіян, яких затримали в Білорусі як найманців приватної військової компанії, заманили в країну в рамках операції американських та українських спецслужб.