Голова Чернігівської ОДА Прокопенко подав у відставку

Голова Чернігівської обласної державної адміністрації Андрій Прокопенко подав заяву про відставку з посади.

Про це він повідомив у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Основна причина – це те, що я фактично позбавлений впливу на кадрову політику та формування складу кандидатів до обласної ради.

Голова ОДА без своїх депутатів в обласній раді – це слабкий голова ОДА, який не зможе реалізовувати стратегію розвитку регіону. А без цього моя робота не має сенсу", - заявив Прокопенко.

"Знаєте, є таке прислів’я: "У злагоді і малі справи ростуть, а без злагоди і великі руйнуються". Будь-який конфлікт шкодить обом сторонам, а в нашому випадку – він може шкодити президенту та нашій політичній силі. Тому я не буду його поглиблювати", - додав Прокопенко.

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