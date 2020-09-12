Національний оператор на ринку тютюнових виробів посилить монополію "Тедіс Україна", - аналіз

Розпорядження Кабінету Міністрів про створення пілотного проєкту "Національний оператор на ринку тютюнових виробів" може стати спробою уряду створити одну з найбільших корупційних схем незалежної України.

Про це йдеться в статті "Лівого берега", передає Цензор.НЕТ.

Як зазначає видання, критерії відбору кандидата на єдиного оператора прописані під одну єдину компанію – ТОВ "Тедіс Україна".

Відомо, що компанія створена російським дистриб'ютором "Мегаполіс" в 2010 році, а після 2014 року ТОВ "Тедіс Україна" перейшла в управління офшорами, розташованими в Республіці Кіпр.

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Кінцевими бенефіціарами ТОВ "Тедіс Україна" є бізнесмен Борис Кауфман і двоє громадян Великої Британії.

Видання зазначає, що проголосований урядом проєкт розпорядження повністю нівелює рішення АМКУ N697-р від 10 жовтня 2019 року про накладення 6,5 млрд гривень штрафу за картельну змову на виробників сигарет і дистриб'ютора з продажу тютюнових виробів ТОВ "Тедіс Україна".

Юристи тютюнових компаній можуть використовувати проєкт розпорядження для оскарження в судах правомірності виплачених ними коштів. При цьому мова йде як про 3,1 млрд грн вже сплачених виробниками засобів, так і про 3,4 млрд грн, які ще не оплатив ТОВ "Тедіс Україна".

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На думку авторів статті, створення єдиного оператора суперечить обіцянкам президента зруйнувати тютюнову монополію, а звинувачення уряду в корупції можуть бути небезпечними для рейтингу партії "Слуга народу" напередодні місцевих виборів 25 жовтня.

Як відомо, "Тедіс Україна" здійснює 70% продажів всіх тютюнових виробів в Україні з торговою націнкою в 7-10%, оборотом близько 70 млрд грн на рік.

"Після створення єдиного оператора, тютюновий ринок буде належати "Тедісу" на 100% - всі легально працюючі регіональні оптові оператори (десятки українських компаній) гарантовано збанкрутують, тисячі працівників втратять роботу", - йдеться в статті.

Крім того, на думку журналістів, після створення єдиного тютюнового оператора зросте рівень контрабанди, оскільки єдиний дистриб'ютор фізично не зможе доставляти сигарети в усі 80 тисяч роздрібних торгових точок. Відповідно, знизиться рівень продажів легальних сигарет і надходження від тютюнової галузі до державного бюджету.

Нагадаємо, 9 вересня уряд підтримав проєкт розпорядження КМУ про реалізацію пілотного проєкту "Національний оператор на ринку тютюнових виробів", який буде надавати логістично-інформаційні послуги для ринку і держави.

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Документ розроблений Мінекономіки спільно з Міністерством фінансів України на виконання доручень прем'єр-міністра України за результатами узгоджувальних нарад в Службі безпеки України.