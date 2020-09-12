Зеленський пообіцяв після виборів сказати, до якої партії мають відношення господарі танкера Delfi

Президент України Володимир Зеленський пообіцяв назвати власників затонулого біля пляжу в Одесі танкера Delfi і сказати після проведення місцевих виборів, до якої політичної партії вони мають відношення.

Про це президент сказав на брифінгу в Одесі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Десять місяців власники не давали державі жодної можливості займатися цими роботами. Місцева влада нічого не могла зробити. Ніхто предметно фундаментально нічого з власниками зробити не зміг. Ми з ними поговорили, я вважаю, що вони злочинці, бо вони сказали неправду і мені особисто. Вони нас попросили дати місяць і сказали, що знайдуть компанію, яка забере з пляжу цей танкер Delfi", - сказав Зеленський.

За його словами, державу цікавило, що це за танкер "без, так би мовити, розпізнавальних знаків та без прапорів". "Всі боялися, і нам говорили, що там якісь західні бенефіціари. Ми знайшли бенефіціарів. Не будемо говорити назву політичної партії, тому що скажуть, що я це сказав перед місцевими виборами. Ми почекаємо закінчення місцевих виборів, а потім розповімо вам, хто бенефіціари цього "західного", "сучасного" танкера", - вказав Зеленський.

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Президент заявив, що власники танкера не давали нічого з ним робити, бо хотіли на цьому заробити гроші. "Просто розпиляти це на метал, як ці люди все життя "розпилювали "нашу країну", - зазначив він.