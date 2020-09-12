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Зеленський пообіцяв після виборів сказати, до якої партії мають відношення господарі танкера Delfi

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Зеленський пообіцяв після виборів сказати, до якої партії мають відношення господарі танкера Delfi
Президент України Володимир Зеленський пообіцяв назвати власників затонулого біля пляжу в Одесі танкера Delfi і сказати після проведення місцевих виборів, до якої політичної партії вони мають відношення.

Про це президент сказав на брифінгу в Одесі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Десять місяців власники не давали державі жодної можливості займатися цими роботами. Місцева влада нічого не могла зробити. Ніхто предметно фундаментально нічого з власниками зробити не зміг. Ми з ними поговорили, я вважаю, що вони злочинці, бо  вони сказали неправду і мені особисто. Вони нас попросили дати місяць і сказали, що знайдуть компанію, яка забере з пляжу цей танкер Delfi", - сказав Зеленський.

За його словами, державу цікавило, що це за танкер "без, так би мовити, розпізнавальних знаків та без прапорів". "Всі боялися, і нам говорили, що там якісь західні бенефіціари. Ми знайшли бенефіціарів. Не будемо говорити назву політичної партії, тому що скажуть, що я це сказав перед місцевими виборами. Ми почекаємо закінчення місцевих виборів, а потім розповімо вам, хто бенефіціари цього "західного", "сучасного" танкера", - вказав Зеленський.

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Президент заявив, що власники танкера не давали нічого з ним робити, бо хотіли на цьому заробити гроші. "Просто розпиляти це на метал, як ці люди все життя "розпилювали "нашу країну", - зазначив він.

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Топ коментарі

  • Валерия Ларченко b661826f
    Лять,ловите наркомана -у него уже танкер партийный...
  • Red_Sky_On
    Гребаный цирк. Если-бы к "ЄС" то озвучил-бы сразу, а так очевидно, что к ОПЗЖ. Коллег по цеху порочить нельзя.
  • Oleh57
    Слуга від "козиря" діарею підхопив???
    Зеленский пообещал после выборов сказать, к какой партии принадлежат хозяева танкера Delfi - Цензор.НЕТ 4758
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