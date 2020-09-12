Про глобальні ротації в Кабміні найближчим часом говорити не варто, - Разумков

Найближчим часом не варто очікувати кардинальних перестановок в Кабінеті міністрів України, заявив спікер Верховної Ради Дмитро Разумков.

Про це він сказав в ефірі одного з телеканалів, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Я не думаю, що ми найближчим часом будемо бачити глобальну ротацію в Кабінеті міністрів. Колеги виступали з критикою деяких міністрів. З чимось я можу погодитись, з чимось, я думаю, ні. Але сьогодні говорити під час бюджетного процесу, - я хотів би нагадати, що до 15 вересня уряд має подати до Верховної Ради проєкт бюджету на наступний рік, - і в умовах тих викликів, які постали перед державою як всередині, - це і боротьба з коронавірусом, ви бачите зростання показників фактично щодня, - й інші важливі аспекти нашого існування, - це і війна, і соціально-економічний стан у державі, - говорити про глобальну трансформацію Кабінету міністрів сьогодні і найближчим часом, я думаю, не варто", - сказав Разумков.

На уточнююче питання, чи можуть бути ротації в економічному блоці Кабміну, Разумков відповів: "Теоретично можливо. Це може бути ініційовано й одним народним депутатом, а зал буде визначатися: підтримати, або відхилити цю пропозицію".

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