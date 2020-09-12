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Нардеп Шпенов захворів на коронавірус

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Нардеп Шпенов захворів на коронавірус
Фото: Facebook
Позафракційний депутат Дмитро Шпенов захворів на коронавірус.

Про це він повідомив у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"Здав тест на COVID-19. Результат позитивний. КТ показав двосторонню пневмонію", - написав він.

За словами нардепа, він за останні два тижні контактував з масою людей.

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Нардеп Шпенов захворів на коронавірус 01
Фото: Facebook
 

Зазначимо, що Дмитро Шпенов обраний до Верховної Ради VIII і IX скликань як безпартійний самовисуванець по 37 округу (Дніпропетровська область). У 2012 році - від "Партії регіонів".

Нагадаємо, в Україні станом на ранок суботи, 12 вересня, зафіксовані 3 103 нові випадки зараження. При цьому 72 раніше хворих померли.

Топ коментарі

  • Люцифер
    Если б не заболел то никто бы и не узнал о таком.
  • Дмитрий Иванов 933bda32
    Очень ценная конечно для всех нас новость, а вот Днепропетровскую область надо и дальше продолжать чистить от этого регионало-зажопинского мусора, который там славно окопался
  • Baden
    Ну заболел, и заболел себе... Тоже мне - новость!
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