Нардеп Шпенов захворів на коронавірус
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Позафракційний депутат Дмитро Шпенов захворів на коронавірус.
Про це він повідомив у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.
"Здав тест на COVID-19. Результат позитивний. КТ показав двосторонню пневмонію", - написав він.
За словами нардепа, він за останні два тижні контактував з масою людей.
Зазначимо, що Дмитро Шпенов обраний до Верховної Ради VIII і IX скликань як безпартійний самовисуванець по 37 округу (Дніпропетровська область). У 2012 році - від "Партії регіонів".
Нагадаємо, в Україні станом на ранок суботи, 12 вересня, зафіксовані 3 103 нові випадки зараження. При цьому 72 раніше хворих померли.