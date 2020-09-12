Програму пільгового кредитування житла для ветеранів та переселенців відновлено, - Мінреінтеграції

В Україні відновили прийом заяв на отримання пільгового кредиту з відсотковою ставкою 3% річних для внутрішньо переміщених осіб, учасників проведення антитерористичної операції (АТО) та/або учасників проведення операції Об’єднаних сил (ООС) на придбання житла.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

Змінами до Закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік" на ці цілі до кінця 2020 року передбачено 14,6 мільйонів гривень.

З них половина коштів піде для пільгового кредитування ВПО, інша половина - учасників АТО/ООС. Кредит надається строком до 20 років, але не більше ніж до досягнення позичальником пенсійного віку. Кредит з відсотковою ставкою 3% річних надається, виходячи з нормативної площі житла, яка становить 21 кв. метр загальної площі житла на одну особу та додатково 10,5 кв. метра на сім’ю.

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Нагадаємо, що за підсумками 2019 року в рамках виділених коштів пільгові кредити надано 198 сім’ям, з них 98 сімей ВПО, 100 сімей учасників проведення АТО/ООС.

Нагадаємо, 8 вересня під будівлею Офісу Президента в Києві відбувся мітинг внутрішньо переміщених осіб з вимогою відновити фінансування житлових програм: "Доступне житло" і пільгового кредитування під 3%.