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Упевнений, що жоден проукраїнськи налаштований депутат "Слуги народу" не підтримає вибори на окупованих територіях, - Дубінський

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Упевнений, що жоден проукраїнськи налаштований депутат "Слуги народу" не підтримає вибори на окупованих територіях, - Дубінський
Депутати "Слуги народу" з проукраїнською позицією будуть проти проведення виборів на окупованих територіях Донбасу і Криму до їхнього звільнення.

Про це написав у телеграмі нардеп "Слуги народу" Олександр Дубінський, інформує Цензор.НЕТ.

"Упевнений, що жоден депутат СН з дійсно проукраїнської позицією не підтримає проведення виборів на окупованих територіях до того моменту, поки Україна не відновить контроль над кордоном своєї країни. Я дотримуюся саме такої позиції", - зазначив він.

Упевнений, що жоден проукраїнськи налаштований депутат Слуги народу не підтримає вибори на окупованих територіях, - Дубінський 01

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Нагадаємо, 5 вересня в Україні стартував виборчий процес місцевих виборів - 2020. День голосування - 25 жовтня.

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Топ коментарі

  • Андрей Левый1
    Заметьте как перекрасились одновременно Богдан, Дубинский может там уже и Портнов стал патриотом??
  • три - пятнадцать
    проукраински настроенный депутат "Слуги народа" - персонаж вымышленный.
  • Vladimir Krutko
    Уверен, что ни один проукраински настроенный депутат "Слуги народа" не поддержит выборы на оккупированных территориях, - Дубинский - Цензор.НЕТ 5929
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