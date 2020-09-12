Упевнений, що жоден проукраїнськи налаштований депутат "Слуги народу" не підтримає вибори на окупованих територіях, - Дубінський

Депутати "Слуги народу" з проукраїнською позицією будуть проти проведення виборів на окупованих територіях Донбасу і Криму до їхнього звільнення.

Про це написав у телеграмі нардеп "Слуги народу" Олександр Дубінський, інформує Цензор.НЕТ.

"Упевнений, що жоден депутат СН з дійсно проукраїнської позицією не підтримає проведення виборів на окупованих територіях до того моменту, поки Україна не відновить контроль над кордоном своєї країни. Я дотримуюся саме такої позиції", - зазначив він.

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Нагадаємо, 5 вересня в Україні стартував виборчий процес місцевих виборів - 2020. День голосування - 25 жовтня.