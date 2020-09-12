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Лукашенко розпорядився відвести армію від західного кордону, якщо війська НАТО в Польщі і Литві "не ворушаться" більше

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Лукашенко розпорядився відвести армію від західного кордону, якщо війська НАТО в Польщі і Литві "не ворушаться" більше
Фото: Минобороны РБ
"Президент" Олександр Лукашенко, який захопив владу в Білорусі, провів нараду з силовим блоком.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на БЕЛТА.

Питання про ситуацію на західному кордоні розглянуто найпершим. Лукашенко запитав пропозиції щодо дій армії від міністра оборони і начальника Генштабу.

"Тобто, якщо натовські війська в Польщі, Литві в принципі закінчили так звані вчення і не ворушаться там більше, нам слід адекватно на це реагувати. Ми не можемо там довгий час без необхідності тримати Збройні сили в такій кількості. Тим більше, що це недешево обходиться", - зазначив Лукашенко.

Міністр оборони Білорусі Віктор Хренін після наради у Лукашенка розповів, що в рамках навчань війська НАТО перебувають на суміжній із Білоруссю території.

Зокрема, відзначаються посилені польоти авіації уздовж білоруського державного кордону та ведення розвідки заходів, які відбуваються на території Білорусі.

Хренін повідомив, що той комплекс заходів, який проводився в рамках навчань на Гродненському тактичному напрямку, згорнуто, війська повернулися в пункти постійної дислокації. Однак на навчально-бойовому чергуванні залишаються сили і засоби ракетних військ і артилерії, Військово-повітряних сил і військ ППО.

Нагадаємо, що "президент" Олександр Лукашенко, який захопив владу в Білорусі, неодноразово заявляв, нібито йде процес нарощування військової потужності НАТО поблизу західного кордону країни. НАТО відкидає звинувачення.

За словами Лукашенка, Білорусь розгорнула майже 50% своєї армії уздовж кордонів з Литвою і Польщею.

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Топ коментарі

  • Vyacheslav Nesterov
    ключевое - " Мы не можем там долгое время без необходимости держать Вооруженные силы в таком количестве. Тем более что это недешево обходится", - отметил Лукашенко -У Луки попросту заканчиваются деньги - и очень скоро ему нечем будет платить силовикам за разгоні протестующих. Запасаемся попкорном....
  • Valery Greff
    Есть одна касса... Как-то "в трудные времена" она подкинула немного деньжат чивокуне. Чем это закончилось - все знают.
  • 18c49ed2
    Лукашенко распорядился отвести армию от западной границы, если войска НАТО в Польше и Литве "не шевелятся" больше - Цензор.НЕТ 3579
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