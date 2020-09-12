Фокін не прийде на зустріч із комітетом ВР через зайнятість у ТКГ, - "слуга народу" Качура

Заступник голови української делегації в Тристоронній контактній групі Вітольд Фокін мав 15 вересня зустрітися з комітетом Верховної Ради з питань організації державної влади і місцевого самоврядування.

Про це повідомив у Telegram заступник голови комітету, депутат фракції "Слуга народу" Олександр Качура, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні Вітольд Фокін відмовився проводити зустріч із комітетом з питань організації державної влади і місцевого самоврядування, яка мала відбутися 15 вересня. Озвучена причина - зайнятість і необхідність працювати в Тристоронній контактній групі. Найближчим часом зустріч не відбудеться, конкретна дата проведення - не обумовлена. Буду вимагати негайно провести цю зустріч. Щоб посилити позицію України необхідне консолідоване бачення парламенту і делегатів у Тристоронній контактній групі. Єдність у питанні врегулювання ситуації, яка склалася на Донбасі, вкрай важлива", - написав депутат.

Нагадаємо, Фокін в інтерв'ю прокремлівському виданню Strana.ua заявив, що "і з цього, і з того боку було скоєно багато злочинів, які в кінцевому підсумку мають бути розслідувані, а винні нехай понесуть покарання. Але сьогодні, щоб припинити війну і зберегти життя бійців і командирів, моя позиція - треба оголосити загальну амністію, провести вибори, вирішити питання особливого статусу окремих районів, а найкраще всього Донбасу".

Заступник голови комітету з питань організації державної влади, нардеп "Слуги народу" Олександр Качура запропонував викликати члена української делегації в ТКГ Вітольда Фокіна на засідання парламентського Комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування.