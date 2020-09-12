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На сьогодні немає законних підстав для дострокового припинення повноважень нинішнього скликання ВР, - Разумков

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На сьогодні немає законних підстав для дострокового припинення повноважень нинішнього скликання ВР, - Разумков
Голова Верховної Ради Дмитро Разумков вважає, що парламент IX скликання допрацює до кінця своєї каденції.

Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Якщо ми говоримо про те, скільки пропрацює Верховна Рада України, то я думаю, що вона пропрацює до кінця своєї каденції, як це і передбачено Конституцією", - сказав Разумков в ефірі NewsOne в суботу.

За словами голови ВР, на сьогодні немає законних підстав для дострокового припинення повноважень нинішнього скликання парламенту.

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Топ коментарі

  • Valery Greff
    Раз так запели, значит есть
  • Vika Lysenko
    Ах вы 🤢🤡🦠💩гниды , а попередникам вы быстренько нашли !
  • Игорь Монахов c4e9a61d
    Причин для роспуска ВР есть "вагон и маленькая тележка" , а вот если примите постановление о котором договорился ермак с кацапами для выборов по Донбассу - то вас чепушил уже не распустят просто так -- а пустят в расход к куям собачим на раз-два-три !!! думайте...
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