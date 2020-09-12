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Програму "Доступні кредити 5-7-9%" розширять на постраждалих від посухи фермерів, - Зеленський

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Програму "Доступні кредити 5-7-9%" розширять на постраждалих від посухи фермерів, - Зеленський
Міністерство розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства отримало завдання з підготовки програми підтримки фермерів, які постраждали від посухи. Зокрема, передбачається розширення програми "Доступні кредити 5-7-9%".

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський під час спілкування з представниками ЗМІ в рамках робочої поїздки в Одеську область, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сайт ОП.

"Я говорив із фермерами. Поставлено завдання. Крім програми "5-7-9%", буде виділена частина в цій програмі для фермерів. Перш за все для постраждалих від посухи в Україні", - зазначив глава держави.

Президент підкреслив, що за програмою "Доступні кредити 5-7-9%" видано позик на суму 6 млрд грн.

Крім того, профільні міністерства мають розробити програми зрошення.

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"Всі скаржаться, що довгі роки - посуха, фермери втрачають урожай. Так, це природа, це клімат, але держава не може відповідати, що це тільки природа і клімат", - зазначив Володимир Зеленський.

Глава держави підкреслив, що уряд має вирішити питання страхування врожаю.

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Топ коментарі

  • Николай Влад
    Эти кредиты как мёртвому припарка.
    Если экономика падает, жизненный уровень людей падает, безработицы из за карантина только увеличивается... То люди уже не особо тратят деньги,даже те кто их имеет, берегут... ибо не известно, что будет дальше.
    Скорее всего зеленые дибилоиды, поздней осенью введут красную зону с жёстким карантином по всей Украине, с закрытием всего и вся, остановкой транспорта, итд...
    В общем всё идёт к коллапсу, из за этой тупой власти.
  • 5 копійок
    Виліз піарщик галімий.
  • di Carmine
    От этой Засухи шоле?
    Программу "Доступные кредиты 5-7-9%" расширят на пострадавших от засухи фермеров, - Зеленский - Цензор.НЕТ 2994
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